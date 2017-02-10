Насалик пояснил, откуда взял 15 млрд убытков в случае отказа от угля из Донбасса. Главная

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик рассказал, откуда взялась цифра в 15 млрд грн, которую, по его словам, Украина может потерять в случае отказа от угля с неконтролируемых территорий Донбасса. Об этом, как пишет «Украинская правда», он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сегодня, 10 февраля.

«На сегодняшний день по Ротердаму+ цена бы составляла 3000-3100 грн в зависимости от поставок – была бы это ЮАР, Австралия или Китай – а цена, которая действует сегодня, составляет 1730 грн. Если мы полностью откажемся от неконтролируемой зоны, цена угля будет составлять 3 тыс. грн», – пояснил министр.

Поэтому, продолжил он, если эту разницу, которая составляет примерно 1,5 тыс. грн, умножить на 9 тыс. тонн угля, необходимого Украине, получится 15 млрд гривен.

Ранее Насалик заявил, что в случае отказа Украины от угля антрацитовой группы, который добывается на Донбассе, государству придется найти 15 млрд дополнительных средств. По словам министра, эти потери лягут на плечи экономики и потребителей.

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