Если перекроем линию разграничения, шахты закроются навсегда, а заводы разворуют, – Жебривский. Новости

На украинских заводах, которые оказались на неподконтрольной территории Донбасса, работает 150 тыс. человек. Из них 75 тыс. – это мужчины, и когда они лишатся рабочих мест, то половина из них пополнит ряды незаконных вооруженных формирований, и тогда они на самом деле будут убивать украинских солдат. Об этом рассказал губернатор Донецкой области Павел Жебривский.
«Если эти предприятия закроются – шахты зальются водой и их потом уже никогда не восстановим. Заводы, которые остановятся, будут вырезаны на металл, потому что эти "куриные" полковники и другие просто на этом заработают деньги», – говорит глава ОГА.
Жебривский подчеркнул, что предприятия, которые работают на временно неподконтрольной территории, платят налоги в украинский бюджет.
«Они платят в государственный бюджет и местный бюджет, в бюджет Донецка, Енакиево и Макеевки. И сейчас эти деньги зачисляются в областной бюджет, и за эти деньги мы восстанавливаем инфраструктуру Донецкой области, и, собственно, сегодня они, мало того, платят военный налог», – отметил Жебривский.
Он также предостерег, что когда начнется полная блокада, некоторые предприятия, которые получают в том числе кокс, остановятся и на подконтрольной территории.
«И это не только налоги – зарплата людей. Поэтому я призываю ребят, которые сегодня блокируют, просто делегировать тех народных депутатов, которые их возглавляют, для серьезной аналитической экспертной работы, для контроля. И это будет по-государственному, и будет помощью нашим воинам», – сказал Жебривский.
Губернатор добавил, что на встрече с активистами ему легче было общаться с воинами АТО, чем с нардепами: «К сожалению, народные депутаты говорят штампами».
«Там металл идет, но идет и цемент, и другая продукция, я им говорю, что, ребята, давайте, сядьте: что конкретно, пусть вам докажут по каждой позиции, что необходимо для производства и необходимо для обеспечения жизнедеятельности. Туда, в "дыру", никто деньги не платит», – заключил Жебривский.
Источник: MRPL.CITY
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