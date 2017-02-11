Мэрия Северодонецка ищет, куда бы положить бюджет под хорошие проценты. Главная

Мэрия Северодонецка ищет, куда бы положить бюджет под хорошие проценты

11.02.17 17:26 dnews.dn.ua Новости 21

Мэрия Северодонецка ищет, куда бы положить бюджет под хорошие проценты

Северодонецкий городской совет объявил конкурс для банков Северодонецка (Луганская обл.), которые хотят принять на депозит временно свободные средства городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В конкурсе могут принять участие банки, филиалы (отделения) которых расположены в Северодонецке. Размещение временно свободных средств горбюджета, согласно решению Комиссии горсовета, осуществляется в объеме не более, чем сумма фактически свободных средств общего или спецфонда городского бюджета.

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