Мэрия Северодонецка ищет, куда бы положить бюджет под хорошие проценты. Главная

Северодонецкий городской совет объявил конкурс для банков Северодонецка (Луганская обл.), которые хотят принять на депозит временно свободные средства городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
В конкурсе могут принять участие банки, филиалы (отделения) которых расположены в Северодонецке. Размещение временно свободных средств горбюджета, согласно решению Комиссии горсовета, осуществляется в объеме не более, чем сумма фактически свободных средств общего или спецфонда городского бюджета.
Читайте также:
- Доходы Северодонецка за год составили 956 млн грн
- В Северодонецке горсовет подозревают в махинациях с покупкой снегоуборочной техники на 2 млн грн (Фото)
- Энергетики за 500 грн долга отключили здание мэрии Северодонецка. Впереди – школы и детсады
- 100-летние жители Северодонецка получат матпомощь до 5 тыс. грн
Комментарии