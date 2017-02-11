В Дружковке на оснащение теплосчетчиками многоэтажек потратят 2 млн грн. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) для жителей многоэтажных домов на 2 млн грн закупят тепловые счетчики. Средства на приборы учета выделят в равных долях из городского бюджета и бюджета областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго». Об этом рассказал заместитель Дружковского городского головы Руслан Верещагин.

Как отметил он, согласно расчетов местной власти, в текущем году город сможет закупить порядка 35-40 приборов учета тепла для многоквартирного сектора.

«Мы обсудили с "Донецктеплокоммунэнерго" вопрос о минимизации затрат на установку, чтобы обеспечить максимальное количество домов счетчиками. После этого все оборудование необходимо передать на баланс ПЕ "Дружковкатеплосеть"», – сообщил заместитель мэра.

«Соответственно, все расходы на поверку и содержание приборов учета берет на себя обслуживающая организация. Об этом мы проинформировали жителей многоэтажек, на которых уже установлены теплосчетчики. Однако не все люди согласились передать оборудование, купленное за средства жильцов, предприятию», – рассказал Верещагин.

По его мнению, наличие приборов учета будет эффективным для потребителей только в том случае, если счетчиком заниматься. «Специальный человек должен регулировать подачу тепла на дом в зависимости от температурного режима на улице. Тогда горожане смогут почувствовать реальную экономию – сумма оплаты за тепло заметно снизиться», – подчеркнул он.

Источник: Знамя индустрии

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