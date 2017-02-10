Как переселенцу получать пенсию на дому. Пояснение юриста. Главная

Как известно, отныне внутренне перемещенные лица с инвалидностью могут получать пенсию и пособие на дому. Это сказано в Постановлении Кабинета Министров Украины № 964 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», которое вступило в силу 22 декабря 2016 года. Юристы Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» рассказали, как оформить доставку пенсии на дом.

Кто имеет право на такую услугу. Переселенцы-инвалиды I группы и те, кому нужна постоянная посторонняя помощь.

Как получить. Надо прийти в отделение Ощадбанка по месту жительства и написать заявление. К нему нужно приложить копии:

паспорта гражданина Украины;

учетной карточки плательщика налогов;

справки медико-социальной экспертизы;

пенсионного удостоверения.

Образец заявления доступен по ссылке.

Согласно постановлению, Ощадбанк должен бесплатно доставлять пенсии и соцвыплаты домой.

Если возможности прийти в Ощадбанк лично нет, можно: