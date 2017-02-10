Министр Насалик призвал снять блокаду поставок угля. Главная

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, выступая на Часе правительства в Верховной Раде, признал, что существует проблема с поставками антрацитового угля с неконтролируемых территорий (НКТ), которая обострилась в связи с их блокадой активистами. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Глава Минэнергоугля считает, что вопрос блокады – это вопрос политического решения.
«Вы должны четко сказать: территория НКТ – это территория Украины или не Украины? 60 тыс. шахтеров, которые там работают – это украинцы или не украинцы? Мы должны уяснить, что полная блокада приведет к тому, что шахтеры не получат заработную плату. И тогда, если эти шахтеры, лишенные формы существования, поднимут оружие и выступят против режима, который там есть, я первый, кто возьмет автомат и присоединится к блокаде, но если шахтеры пополнят вооруженные силы там, то это вопрос крови», – заявил Насалик.
По его мнению, решение о блокаде должна принимать Верховная Рада, и если такое решение будет принято, то осуществлять такую блокаду должны не добровольцы, а СБУ, армия и другие силовые структуры.
«Но вы должны тогда принять на себя ответственность: если эти люди, лишенные права на существование, 60 тыс., возьмут оружие и пополнят незаконные вооруженные формирования – это кровь, которая будет в нашем государстве», – подчеркнул министр.
Фото: InfoResist
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