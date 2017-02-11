Все предприятия в «ЛНР», зарегистрированные в Украине, должны заключить с «республикой договор». Срок – до 30 марта. Главная

«Глава ЛНР» Игорь Плотницкий поставил ультиматум предприятиям, которые работают на территории «ЛНР», но зарегистрированы в Украине. Об этом сообщают медиа-ресурсы НКТ*.

«Мы очень долго и терпеливо мирились с нахождением на нашей территории нерезидентов (юридических лиц, физических лиц-предпринимателей), которые, не признавая республику, осуществляя хозяйственную деятельность на нашей земле, используя ее недра, трудовые ресурсы, обогащались сами и обогащали Украину. Неоднократно мы заявляли о том, что не будем мириться с такой ситуацией, потому что, в первую очередь, нужно уважать людей, живущих на этой земле и соблюдать законодательство, которое принято и действует на территории республики», – заявил Плотницкий.

10 февраля 2017 года «народный совет ЛНР» установил предельный срок, до которого юридические лица и ФЛП нерезиденты обязаны узаконить осуществление хозяйственной деятельности на территории «ЛНР».

Так, нерезиденты обязаны до 31 марта 2017 года заключить договор с налоговыми агентами «ЛНР», предусматривающий уплату в бюджет «республики» налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных в «ЛНР», и выполнить обязательства по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей за периоды деятельности, предшествующие заключению такого договора.

«Если по окончанию указанного срока договор не будет заключен с налоговым агентом, в отношении юридического лица – нерезидента или ФЛП-нерезидента – вводится государственное управление (назначается временная администрация). Это честный и справедливый подход. Более установленного срока никто не сможет узаконить свое положение. Но использовать такую возможность в пределах установленного срока смогут тоже не все нерезиденты», – заявил Плотницкий.

Он сообщил, что нормы распространяются только на тех юридических лиц и ФЛП, которые осуществляют свою хозяйственную и предпринимательскую деятельность на территории «ЛНР». В частности, Плотницкий назвал следующие предприятия:

ПАО «Алчевский металлургический комбинат»,

ПАО «Алчевсккокс»,

ООО ДТЭК «Свердловантрацит»,

ООО ДТЭК «Ровенькиантрацит»,

ПАО «Краснодонуголь»,

ЧАО «Аквасервис»,

ЧАО «Экоэнергия»,

Ветряной парк Краснодонский,

Ветряной парк Лутугинский,

и др.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория