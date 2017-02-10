Повышение вдвое минимальной заработной платы обеспечит дополнительно рост ВВП на 0,5%, – Гройсман. Главная

Правительство ожидает от повышения вдвое минимальной заработной платы дополнительного роста ВВП на 0,5%. Об этом, как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Брюсселе.

«Она [повышенная вдвое минимальная заработная плата] абсолютно положительно повлияет на справедливость в оплате труда и на рост экономики. Мы рассчитываем, что только от этого решения мы будем иметь дополнительно +0,5% роста ВВП», – отметил Владимир Гройсман.

Гройсман положительно отметил, что Национальный банк Украины оставляет прогноз инфляции на 2017 год в пределах 7-9%. Это никак не скажется на развитии национальной экономики, отметил он.

«Мы будем свидетелями того, что реальные заработные платы растут в стране, минимальная заработная плата будет обеспечена на должном уровне. Мы уменьшим дефицит Пенсионного фонда, что может быть предпосылкой начала создания в Украине справедливой пенсионной системы. Мы от этого ожидаем решения абсолютно качественного влияния на национальную экономику», – подчеркнул он.

Также премьер-министр отметил, что в Украине наблюдается рост занятости граждан. «Это все является следствием того, что в четвертом квартале 2016 года мы добились экономического роста. Экономический рост также прогнозируется в 2017 году», – отметил Владимир Гройсман.