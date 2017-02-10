Все дополнительные поступления в бюджет Пенсионного фонда будут направлены на осовременивание пенсий, – Розенко. Главная

Все дополнительные средства, полученные Пенсионным фондом Украины в результате повышения минимальной зарплаты, будут направлены на осовременивание пенсий. Об этом в комментарии телеканалу «112 Украина» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Повышение минимальной зарплаты до 3200 грн – это, в том числе, элемент пенсионной реформы. Все дополнительные доходы, полученные от такого шага, мы будем трансформировать в повышение пенсий. Как только мы увидим реальный дополнительный ресурс Пенсионного фонда, первое, что мы планируем сделать, – это провести осовременивание пенсий», – сказал Розенко.

«Мы ждем, что бизнес откликнется на решение правительства о необходимости повышения минимальной зарплаты до 3200 грн. Мы уменьшили ЕСВ в прошлом году, и сегодня все должны осознать, что 3200 грн – это тот минимум, меньше которого никто не должен получать», – подчеркнул вице-премьер.

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