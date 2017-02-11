В Покровске бывшие советские военнопленные могут получить 2,5 тыс. евро. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) через Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Покровского городского совета у бывших советских военнопленных есть возможность получить денежную помощь в размере 2,5 тыс. евро от Федеративной республики Германии. Об этом 10 февраля в ходе аппаратного совещания сообщила первый заместитель начальника УТСЗН Татьяна Белкина.

По ее словам, 25 января Министерство иностранных дел Украины получило вербальную ноту посольства Федеративной Республики Германия об утверждении решения о том, что бывшие советские военнопленные имеют право на получение денежной помощи.

«Размер помощи составляет 2,5 тыс. евро. Это относится к военнослужащим, которые с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года находились в плену», – объяснила Белкина.

По ее словам, местные жители могут обратиться в городское УТСЗН. Срок подачи заявлений заканчивается 30 сентября.

Источник: ДДК