Героев, спасавших Авдеевку, наградили. Одного из них – посмертно. Новости

Президент Украины отметил государственными наградами ряд лиц, проявивших личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм во время аварийно-спасательных работ в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Так, согласно указу от 8 февраля №27 / 2017 «О награждении государственными наградами Украины», награждены:
орденом Богдана Хмельницкого III степени:
- Даника Андрея – полковника службы гражданской защиты;
- Мигрина Алексея – полковника службы гражданской защиты;
- Тритейкина Дмитрия – подполковника службы гражданской защиты;
орденом «За мужество» III степени:
- Горбаня Сергея (посмертно) – водителя аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области;
- Гречку Сергея – начальника участка Павлоградских высоковольтных электрических сетей «ДТЭК Высоковольтные сети»;
- Красноперова Анатолия – майора службы гражданской защиты;
- Побезинского Владимира – начальника участка Мариупольских высоковольтных электрических сетей «ДТЭК Высоковольтные сети»;
медалью «За спасенную жизнь»:
- Дандика Владимира – фельдшера медико-санитарной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области;
- Книшук Лесю Васильевну – медицинскую сестру медико-санитарной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
Напомним, 2 февраля в Авдеевке при обстреле погиб водитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Горбань.
Читайте также:
Комментарии