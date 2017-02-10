Героев, спасавших Авдеевку, наградили. Одного из них – посмертно. Новости

Президент Украины отметил государственными наградами ряд лиц, проявивших личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм во время аварийно-спасательных работ в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Так, согласно указу от 8 февраля №27 / 2017 «О награждении государственными наградами Украины», награждены:

орденом Богдана Хмельницкого III степени:

Даника Андрея – полковника службы гражданской защиты;

Мигрина Алексея – полковника службы гражданской защиты;

Тритейкина Дмитрия – подполковника службы гражданской защиты;

орденом «За мужество» III степени:

Горбаня Сергея (посмертно) – водителя аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области;

Гречку Сергея – начальника участка Павлоградских высоковольтных электрических сетей «ДТЭК Высоковольтные сети»;

Красноперова Анатолия – майора службы гражданской защиты;

Побезинского Владимира – начальника участка Мариупольских высоковольтных электрических сетей «ДТЭК Высоковольтные сети»;

медалью «За спасенную жизнь»:

Дандика Владимира – фельдшера медико-санитарной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области;

Книшук Лесю Васильевну – медицинскую сестру медико-санитарной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Напомним, 2 февраля в Авдеевке при обстреле погиб водитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Горбань.

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