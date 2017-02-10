Гендиректор «Азовстали» рассказал, чем грозит Мариуполю блокада неподконтрольного Донбасса. Главная

Генеральный директор комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили на своей странице в Facebook прокомментировал блокаду неподконтрольного Донбасса.

«Очень тревожно наблюдать за тем, как постепенно рушатся надежды на экономический рост Украины в обозримом будущем. И все – из-за кучки людей блокирующих НКТ и, судя по всему, возомнивших себя "вершителями судеб страны". Не буду дискутировать о том, кто больший патриот – участник блокады ж/д сообщения с неконтролируемой территорией, или сталевар, плавящий металл и укрепляющий экономику страны», – написал Цкитишвили.

«Просто хочу поделиться некоторыми цифрами – чем грозит Мариуполю эта незаконная акция. Предприятия, расположенные на НКТ, но зарегистрированные в Украине, ежемесячно поставляют на мариупольские меткомбинаты 70 тыс. т. флюсов, 60 тыс. т. коксующегося угля, 35 тыс. т. кокса, 40 тыс. т. антрацита. Кроме того, они обеспечивают углем Авдеевский коксохимический завод, который вместе с городом еще не так давно Украина спасала "всем миром". Алчевский кокс тоже идет на Азовсталь и ММК имени Ильича», – резюмировал руководитель «Азовстали».

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