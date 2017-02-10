В Мариуполе на базе больницы «скорой помощи» откроют отделение ургентной кардиохирургии. Новости

В Мариуполе городские власти ставят приоритетную задачу развития кардиохирургии, в частности, планируется открыть на базе больницы скорой медицинской помощи отделение ургентной кардиохирургии. Эти вопросы обсуждались местной властью на встрече с заместителем министра здравоохранения Украины Александром Линчевским, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Мы готовы приглашать звезд системы охраны здоровья, чтобы в Мариуполе медицина сердца вышла на качественно новый уровень. К сожалению, на данный момент у нас такой возможности нет, но уже в этом году мы планируем открыть на базе БСМП отделение ургентной кардиохирургии», – отметил Мариупольский городской голова Вадима Бойченко.

По словам мэра, город сейчас перенимает лучшие практики в медицине как Украины, так и Европы. Кроме того, планируется закупка современного ангиографа.

Со своей стороны, замминистра здравоохранения рассказал, что закупка нового оборудования для города может проходить совместно с государством. По его словам, на данный момент разрабатываются правила таких закупок.

Как сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Данилков, в Мариуполе будут менять фронт-офис больниц. Так, планируется внедрить электронную очередь на запись к врачу, что позволит избавить горожан от долгих очередей.

Кроме того, вопрос гарантий распределения расходных материалов от государства на Мариуполь для лечения острых и плановых инфарктов был поднят заместителем городского головы Ксенией Суховой. Также на встрече обсудили вопросы реформирования системы скорой помощи и первичной медицины.