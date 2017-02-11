Театр Мариуполя старейший в Левобережной Украине: путь от амбара до статуса академического (Фото). Новости

В Мариуполе театральное искусство начало зарождаться с приезда в 1847 году в город первой театральной труппы Виноградова. С того времени, по словам преподавателя истории Мариупольского государственного университета, руководителя арт-центра «Театр внутри тебя» Ольги Демидко, многонациональный Мариуполь делал все, чтобы в городе были показы спектаклей.

Театры в амбаре

Сегодня в коллекции арт-центра насчитывается более 150 экспонатов из истории театрального искусства Мариуполя. Как отметила Демидко, все это собрано благодаря народной артистке Украины Светлане Отченашенко и и.о. главного режиссера мариупольского театра Анатолию Левченко.

«Театром нашего города можно гордиться по праву – он старейший в Левобережной Украине. Если в западной части страны театр появился в 1865 году, то у нас – в 1878-м, когда у нас заработала первая профессиональная труппа актеров и режиссер. До этого времени предприниматели города пытались делать все, чтобы заработать на спектаклях. Так, купец Попов в амбаре своего двора проводил театральные представления», – рассказала руководителя арт-центра «Театр внутри тебя».

Примечательно, что несмотря на отсутствие элементарных условий в амбаре, помещение гордо называлось «Храм музы Мельпомены». И тем не менее, несколько сезонов здесь выступали труппы провинциальных актеров 50-60 годов XIX века.

Первая труппа и театр

«Многонациональный Мариуполь любил театры. Появился выдающийся деятель Василий Шаповалов, который решил, что нужно расширяться и отдаваться этому искусству. Оставив торговое дело, в 1878-м грек основал первую профессиональную труппу, а затем 8 ноября 1887 года открыл театр по пр. Мира, 24. Об этом значимом событии сообщали издания Екатеринославской губернии и Санкт-Петербурга», – сообщила Демидко.

Помещение театра было обустроено достойно: большая сцена, место для оркестра, удобные кресла и 800 зрительских мест. Впоследствии его назвали Зимним театром. Тот первый театральный сезон коллектив открыл постановкой Гоголя «Ревизор», где сыграл сам владелец театра.

С тех пор в Мариуполь стали приезжать различные театральные коллективы мастеров того времени – М. Кропивницкого, М. Старицкого, И. Карпенко-Карого, П. Саксаганского. Выступали и итальянские, и греческие труппы.

Греческий театр и актриса-герой

«Театры Мариуполя располагались в разных помещениях. В 1934 году открылся и летний театр. То есть было много разных площадок, где актеры могли выступать. В 1933 году появился греческий театр с 24 артистами все в том же помещении на Мира, 24. Труппа гастролировала по всему Советскому Союзу, но годы репрессий коснулись и ее: режиссер Даниил Теленчи и другие артисты были расстреляны и репрессированы», – отметила Демидко.

Большой след в истории страны оставила актриса Мариупольского русского музыкально-драматического театра Людмила Родионова.

«Это была выдающаяся и талантливая женщина, которая была одной из 12-ти актеров Украины, получивших значимую медаль. У нее были интересные роли, затем она стала ведущей актрисой театра. Когда началась война, Людмила Родионова ушла на фронт и на своих плечах вынесла 40 солдат», – уточнила руководителя арт-центра «Театр внутри тебя».

К слову, за боевые подвиги перед родиной мариупольская актриса была награждена орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу» и дослужилась до звания гвардии старшего лейтенанта. О ее подвигах также повествуется в книге «Портрет воина».

Легенда Сабуров

«Известнейшим в то время актером театра и кино был мариуполец Борис Сабуров. Он был настолько уникален, что его роли запоминались всем. Прежде чем выходить на сцену, он сам рисовал свой образ. Нередко его находчивость спасала актеров во время спектакля. Как рассказывала Светлана Отченашенко, как-то на выступлении одна молодая актриса забыла свои слова. Тогда Сабуров, будучи маленького роста, неожиданно прыгнул к ней на руки, и актеры так обыграли сцену, что зритель не только не узнал о едва не случившемся провале актрисы, но и был восхищен эпизодом», – рассказала Демидко.

Впоследствии экспромт был включен в спектакль, но как ни репетировали артисты, повторить сцену с тем же эффектом не получалось.

Открытие современного здания театра и гастроли

В 1960 году в Мариуполе наконец открылся полноценный театр в центре города.

«В этом была большая необходимость: чтобы открыть в городе театр после войны мариупольцы подали прошение в Донецк. А поскольку в то время открывать театры можно было лишь в областных центрах, то в названии нашего в скобках значилось название города», – сказала руководителя арт-центра «Театр внутри тебя».

По ее словам, театральное искусство Мариуполя 70-х годов знает немало интересных страниц. О мариупольском театре отзывались многие критики.

«Наш был одним из лучших драматических театров во всем Союзе. А в 1974-м году наш театр впервые выехал в Москву с несколькими спектаклями. После аншлагов в русской столице, актеры гастролировали в Вильнюсе, Таллине, республиканских городах. Спектакли шли "на ура". Тогдашнему зрителю запомнились многие артисты, художники и режиссеры мариупольского театра», – подытожила Демидко.

Как подчеркнула она, деятели XXI века достойны отдельного слова: режиссеры Константин Добрунов, Анатолий Левченко, Станислав Непряхин, композитор Владимир Кожевников, актеры Александр Арутюнян, Светлана Отченашенко и еще много других.

Так, почти за 140 лет из неприспособленного к спектаклям амбара мариупольский драматический театр вырос до статуса академического.