Военные, которые присоединились к блокированию железной дороги, должны быть наказаны, – нардеп. Главная

Народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Татьяна Рычкова заявила в интервью журналистам в Верховной Раде, что военные, которые присоединились к блокированию железной дороги, должны быть наказаны. Об этом пишет «Сегодня.ua».
«Сегодня действующие военнослужащие, несущие службу в 16-м батальоне 58 бригады Вооруженных Сил Украины, объявили об участии в блокировании железной дороги, которая соединяет Украину и оккупированные территории. Но это, так называемое блокирование не имеет ничего общего с борьбой против ЛНР/ДНР. Представители правительства сегодня четко и аргументировано доказали – блокировка подрывает энергетическую безопасность Украины, ведет к остановке предприятий, которые обеспечивают теплом десятки городов на линии соприкосновения, обеспечивает рабочие места для сотен тысяч украинских граждан, проживающих на прилегающих территориях проведения АТО», – отметила Татьяна Рычкова.
«Какими могут быть последствия, когда украинские предприятия прекратят работу из-за отсутствия необходимых ресурсов? Авдеевка и десятки других городов превратятся в Алчевск. Сотни тысяч разъяренных безработных выйдут на улицы и уже завтра станут членами нового "русского мира", который своими руками создают организаторы блокировки. Но наибольшую тревогу вызывает то, что эти политики, для удовлетворения собственных политических абмиций, с желанием хоть как-то поднять свои рейтинги, прибегают к худшему – к своим предательским действиям они пытаются привлекать военных. Тем самым подрывают обороноспособность Украины», – подчеркнула политик.
Она обратилась к офицерам и солдатам, как к защитникам Украины, прекратить блокирование железной дороги, которая соединяет Украину и неподконтрольные территории.
«Своими действиями вы уничтожаете веру народа в украинскую армию, вы променяли почетную обязанность защитника Отечества на роль марионетки политиков неудачников. Во время, когда Украина ведет войну, такой поступок равносилен измене Родине», – отметила народный депутат.
«Я уже направила депутатское обращение к Министру обороны Украины, Генеральному Прокурору и Председателю Службы безопасности Украины с требованием дать юридическую оценку действиям военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые будут принимать участие в блокировании железнодорожного сообщения с оккупированными территориями и привлечь их к ответственности. Я также требую привлечь к ответственности организаторов привлечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины к противоправным действиям и измене присяге служения народу Украины», – резюмировала Татьяна Рычкова.
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