В Украине могут ликвидировать более тысячи госпредприятий. Главная

Власти могут закрыть более тысячи госпредприятий. Об этом, как сообщает «Голос столицы», заявил глава Минэкономики Степан Кубив во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Более 3,5 тыс. предприятий, которые есть сегодня в Украине, имеют слабинку, которая называется убыточность и отсутствие конкурентной продукции на рынке. С этой целью принята четкая программа. Предприятия, которые ориентированы на улучшение и модернизацию Вооруженных сил Украины, имеют отдельную программу», — сказал Кубив.

Он отметил, что в отношении тех госпредприятий, которые являются эффективными, есть четкая программа приватизации.

«А те предприятия, которые не являются эффективными и обанкротились, а таких более тысячи, по ним будут юридические решения вплоть до ликвидации», — добавил Кубив.