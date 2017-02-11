В Украине у 71% пенсионеров – «минималка». Полная статистика от министра Ревы. Новости

Из 12 млн пенсионеров 8,5 млн получают пенсию в размере 1247 грн, но есть и те, пенсия которы составляет более 20 тыс. грн. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, плачевное состояние обеспечения пенсионеров является позором не только для власти, но и для всех нас. «Это не нормально. Пенсионеры не видят справедливости. Их возмущает уравниловка всех, независимо от того, кто как работал. У нас есть 18 различных документов, регулирующих порядок предоставления пенсии. Если ты обычный человек, ты должен работать 30-35 лет и при выходе на пенсию тебе дают 40% от заработной платы. А если ты государственный служащий, то ты можешь проработать 20 лет и получить пенсию в размере 90% своего оклада. Люди не могли понять, почему так происходит», – сказал Рева.

Он сообщил, что в Украине 12 млн пенсионеров. «Из них около 8,5 млн получают пенсию на уровне прожиточного минимума в размере 1247 грн. Несколько сотен тысяч людей получают пенсию в размере 949 грн, есть и такое. В то же время, максимальный размер пенсии установлен законом 10740 грн. В то же время есть около 19 тыс. пенсионеров, чья пенсия составляет от 10 до 20 тыс. гривен и 2200 пенсионеров, у которых пенсия имеет размер более 20 тыс. грн. То есть когда установили ограничения в 10740, все равно нашлись те, кто получил больше. В частности, речь идет о судьях, для которых Конституционный суд отменил это ограничение. А сейчас рассматривает также подобное отмены и для работников прокуратуры», – уточнил министр.

При этом Рева отметил, что нынешняя солидарная пенсионная система – это система двойных стандартов. «Поскольку люди видят, что фактически одинаковую пенсию получают те, кто имеет незначительный стаж и те, кто проработали по 40 лет. Государство терпит эти стандарты 25 лет. Это популизм. Взносов тех, кто платит, не хватает и государство на половину дотирует Пенсионный фонд. Если эту ситуацию не исправить, то может сложиться такая ситуация, что никаких средств на выплату пенсий в бюджете не хватит», – резюмировал он.

По материалам «Громадського радіо»