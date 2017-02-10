В Краматорске появилась «Скамья влюбленных» (Фото) . Новости

В Краматорске ко Дню святого Валентина установили «Скамью влюбленных». Разместили ее в сквере имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

В выходные ее докрасят и 14 февраля она будет ждать своих первых посетителей.

По словам Краматорского городского головы Андрея Панкова, такие приятные места для отдыха есть во многих городах мира, поэтому что-то подобное должно быть и в Краматорске. Такие современные элементы архитектурной составляющей города всегда радуют глаз и поднимают настроение, считает мэр.

«Да и в нашем родном Краматорске будет уголок, который, я в этом уверен, за короткий период времени станет любимым местом молодежи. Пусть влюбленные пары и молодожены делают здесь замечательные фото, которые много лет будут напоминать им об очаровательных мгновениях их жизни или первого свидания», – отметил Панков.

Фото пресс-службы Краматорского городского совета