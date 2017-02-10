Блокада это пиар-акция, которая работает в ущерб Украине, – эксперт. Главная

Эксперты рассказали «Сегодня.ua» о том, как блокада Донбасса может повлиять на жизнь всей Украины. По словам политологов, напряжение, которое создает перекрытие железнодорожных дорог и заявления людей в камуфляже, которые представляются активистами, может также повлиять на Минский процесс.

«Мы просто можем потерять Украину»

«Блокада это больше пиар-акция, которая работает в ущерб Украине. "Укрзализныця" говорит, что уже потеряла 40 миллионов, что для нашего бюджета ощутимо. Мы сейчас можем зимой остаться без антрацитового угля и придется закупать его опять в России, потому что украинские порты могут принять 4,5 млн тонн, а нужно 9. Более того, если блокаду доведут до гуманитарной катастрофы, санкции ЕС будет уже вводить против нас, а не против России. Не нужно махновщины, это опасно. Если расшатывать Украину даже под самыми хорошими лозунгами, мы просто можем потерять ее», – считает политолог Кирилл Сазонов.

О выгодности ситуации для России говорит и другой эксперт – кандидат политических наук Алексей Полтораков. По его мнению, Украина не сможет быстро договориться о закупке угля за границей, потому что у иностранных компаний все расписано по долгосрочным контрактам.

Еще одна опасность – влияние блокады на Минские переговоры. По словам Полторакова, жители отдельных районов Луганской и Донецкой области могут просто обозлиться.

«Полную блокаду осуществлять нельзя»

Политолог Александр Палий считает, что на переговоры сейчас больше влияет военная ситуация, но добавляет: «Там, где уязвимы мы – ограничивать торговлю нельзя. Нужно понимать, что наш враг – Россия. Мы до сих пор продаем России 9% экспорта. Это странно выглядит, когда мы торгуем с Россией, но призываем не сотрудничать с украинскими предприятиями, которые платят налоги в бюджет Украины, но находятся на оккупированной территории».

«Полную блокаду осуществлять нельзя. Если мы не подаем воду в Донецк, она не поступает в Мариуполь. Тогда мы уподобляемся этой ОРДЛО и уходим к их уровню. Это будет нам во вред», – подытожил Палий.

«Политики не хотят давать четкий ответ»

Тема блокады также подтолкнула к мысли о том, что для государства важно окончательно определиться со статусом неподконтрольных территорий. «Нужно чтобы государство четко артикулировало свое отношение к этой территории. Если мы говорим об интеграции – нам нужно с этими территориями поддерживать связь. Если это так, нужно вместе находить формат этих отношений. Но тогда мы должны наработать законодательную базу. Или второй вариант – мы начинаем жесткую блокаду и прекращаем любые отношения с этими территориями. Проблема в том, что политики не хотят давать четкий ответ, потому что они боятся за свои рейтинги, а без этого ответа у нас будет гибридная блокада, гибридная торговля, гибридные отношения», – считает политолог Виктор Таран.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар».

Но первый командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из неподконтрольных территорий, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

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