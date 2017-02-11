Здесь просто болото, несмотря на высокие зарплаты – губернатор Донетчины о кадровом потенциале . Новости

Сегодня руководитель департамента Донецкой областной военно-гражданской администрации на руки получает около 20-25 тыс. грн. Об этом в интервью газете «Тиждень» сообщил председатель ДонОВГА Павел Жебривский.

«К сожалению, сегодня Донецкую и Луганскую области меряют по образцу Днепропетровской, Харьковской. А я им говорю: вы возьмите и из каждой области заберите областной центр. С проектными институтами, с кадрами, с бюрократией (в хорошем смысле). У меня сегодня заполненность кадрами чуть больше 50%. Еженедельно объявляется конкурс на замещение тех или иных вакансий. Но здесь просто болото. Допустим, управление децентрализации. Приходят люди, которые не знают, что такое децентрализация, территориальные громады, которые уже образованы или планируют у нас объединятся. А что умеют? Только на телефонные звонки отвечать», – сказал Жебривский.

Жебривский сообщил, что когда вступил в должность (в июне 2015 года) минимальная зарплата в управленческой бюджетной сфере составила 1,3 тыс. грн, на руки выдавалось около 2,5 тыс. грн с надбавками. «Мне удалось поднять уровень минимальной зарплаты рядового работника до 7 тыс. грн на руки. Руководитель департамента сегодня здесь получает около 20-25 тыс. на руки. Сегодня по местным меркам зарплата хорошая. Но здесь, в Краматорске, просто нет бюрократии. Подготовка хорошего бюрократа – не менее пяти лет. Начальника – дольше. А здесь 200-тысячный город. Есть хорошие инженеры, технари. А кадров для администрации нет. А если человек приезжает из Киева или Львова, то ему уже такая зарплата не подходит. Потому что нужно еще квартиру снимать или постоянно тратиться на дорогу. Здесь, в Краматорске, не курорт», – рассказал губернатор.

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