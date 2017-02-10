Блокада Донбасса наносит Украине серьезные убытки (Видео). Главная

О блокаде Донбасса сегодня, 10 февраля, говорили в Верховной Раде. Участники акции, среди которых и некоторые народные депутаты, не пропускают в Украину вагоны с углем, необходимым для теплоэлектростанций. Это грозит энергетическим кризисом и веерными отключениями света, предупреждает профильный министр.

По словам Игоря Насалика, на временно неподконтрольной территории находятся украинские шахты, которые платят налоги в государственный бюджет. Если пути не разблокируют, без повышения тарифов не обойтись, предупреждают эксперты.

«Блокировка переходов бесспорно вызовет веерные отключения в нашем государстве и с другой стороны вдвое повысит цену на уголь. Хочу именно подчеркнуть: у Украины нет никаких корреспондентских счетов между неконтролируемой зоной. Вы должны четко сказать: территория неконтролируемая это территория Украины или это территория не Украины?», – говорит министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Затянувшаяся блокада неизбежно приведет к жесткой зависимости от России, предупреждают политологи. Вместо дешевого угля с временно неподконтрольных украинских территорий придется втридорога покупать электроэнергию у Москвы. Альтернатива – топливо из Роттердама, которое создаст в украинском бюджете дыру в 15 млрд грн. Без них все 36 теплоэлектростанций страны рискуют остановиться, оставив украинцев без тепла и электроэнергии.

«Конечно, это будет дороже! Это будет по их подсчетам стоить 15 млрд грн. То есть их надо где-то взять. Или сокращать статьи бюджета, или переводить их на бизнес, или на людей, или на тех и других одновременно. Поэтому я думаю, что так играючи нанести стране ущерб на 15 млрд воюющей – так не совсем правильно», – комментирует ситуацию политолог Александр Палий.

«Очень важно – и это, наверное, самое важное – чтобы украинские политики всегда говоря о какой-то проблеме, всегда обсуждали, как ее решить, эту проблему. И очень четко себе представляли последствия того, что они предлагают. А это в Украине увы, еще не стало привычкой. Граждане, которые работают на шахтах – они работают в украинском банке за украинские зарплаты. Поэтому с одной стороны поступления в бюджет, которое дает возможность Украине строить армию и приближать день освобождения оккупированных территорий», – говорит политолог Сергей Таран.

Источник: ТК «Донбасс»

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