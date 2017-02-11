В зоне АТО снова обнаружили крупный тайник с оружием (Фото). Новости

В зоне АТО снова обнаружили крупный тайник с оружием (Фото)

11.02.17 04:32 dnews.dn.ua Новости 2

В зоне АТО снова обнаружили крупный тайник с оружием (Фото)

В Донецкой области вблизи Бахмута (до переименования Артемовск) правоохранителями был обнаружен крупный тайник с оружием. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Из тайника оперативники спецслужбы изъяли:

  • 8 реактивных противотанковых гранат РПГ-26 и РПГ-22;
  • 54 выстрела для подствольного гранатомета;
  • 16 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами;
  • 1,5 кг пороха;
  • 12 дымовых шашек;
  • почти 10 тыс. патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Фото пресс-центра Службы безопасности Украины

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