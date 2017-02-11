В зоне АТО снова обнаружили крупный тайник с оружием (Фото). Новости

В Донецкой области вблизи Бахмута (до переименования Артемовск) правоохранителями был обнаружен крупный тайник с оружием. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Из тайника оперативники спецслужбы изъяли:

8 реактивных противотанковых гранат РПГ-26 и РПГ-22;

54 выстрела для подствольного гранатомета;

16 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами;

1,5 кг пороха;

12 дымовых шашек;

почти 10 тыс. патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Фото пресс-центра Службы безопасности Украины

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