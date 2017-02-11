В зоне АТО снова обнаружили крупный тайник с оружием (Фото). Новости

В Донецкой области вблизи Бахмута (до переименования Артемовск) правоохранителями был обнаружен крупный тайник с оружием. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Из тайника оперативники спецслужбы изъяли:
- 8 реактивных противотанковых гранат РПГ-26 и РПГ-22;
- 54 выстрела для подствольного гранатомета;
- 16 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами;
- 1,5 кг пороха;
- 12 дымовых шашек;
- почти 10 тыс. патронов различного калибра.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Фото пресс-центра Службы безопасности Украины
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