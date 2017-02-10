Прифронтовую Авдеевку посетил министр иностранных дел Литвы (Видео). Главная

Сегодня, 10 февраля, прифронтовую Авдеевку посетил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Дипломат прибыл, чтобы лично увидеть, в каких условиях живут люди.

В центре города и сегодня слышна канонада. Звуки боя доносятся из промзоны. Жители с ужасом вспоминают пережитые обстрелы.

Активные боевые действия сместились, но обстановка все равно неспокойная, говорят военные. Минувшей ночью в старой части Авдеевки ранены два мирных жителя.

«Ночь прошла по сравнению с остальными ночами боле-менее спокойно. Ну как мы это говорим, что более спокойно, но обстрелы все равно продолжаются, просто активизация пошла на других направлениях», – рассказывает заместитель командира 72 бригады ВСУ Александр Самарский.

Сегодня город посетил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Дипломат поражен, числом жертв и разрушениями. По данным местных властей, повреждено более восьмисот домов.

«600 было разрушено до вот этого периода, и 212 домов разрушено как раз в этот короткий период. Градами крыли. Практически всю Авдеевку накрывали», – говорит руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

На местном стадионе, где работал пункт оказания помощи населению, сегодня пусто. В палатках спасателей – никого. В городе полностью восстановили все коммуникации. На память жителям Авдеевки глава литовского МИДа оставляет варежки, чтобы не мерзли.

Сам Линас Линкявичус говорит, что приложит все усилия для помощи жителям Востока Украины. Дипломат надеется, что сможет донести информацию об увиденном своим коллегам и на политическом уровне решение проблемы Донбасса наступит скорее.

Визит министра страны-члена Евросоюза очень важен, считают украинские чиновники. Ведь таким образом иностранцы узнают о событиях на Востоке Украины самостоятельно, а не из отчетов или прессы.

Глава литовского внешнеполитического ведомства также убежден, что любое нарушение Минских договоренностей не должно остаться без адекватной реакции. Особенно в тот период, когда в Евросоюзе и НАТО не всегда находится единое мнение относительно ситуации на Востоке Украины.

Источник: ТК «Донбасс»