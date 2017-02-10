В Краматорске почтили память жертв обстрела города (Видео). Главная

Два года назад мирный Краматорск обстреляли из реактивной системы залпового огня «Смерч». Погибли 17 человек, десятки получили ранения. Сегодня горожане почтили память погибших минутой молчания.

Цветы на снегу. Здания вокруг посечены осколками. Здесь два года назад на глазах Виктора Ивановича оборвались сразу две жизни. Тот день, когда мирный Краматорск обстреляли из реактивной системы залпового огня Смерч, мужчина помнит поминутно.

«Только мы вышли из машины, как раз упало две мины. Одна из них сразу у нас на глазах погибло 2 человека. Мгновенно мы подскочили, попытались помочь людям. Очень сильно пострадало 2 бойца пограничного отряда», – вспоминает Виктор.

Тогда погибли 6 горожан и 11 военных. Еще 47 человек получили ранения. Память жертв почтили минутой молчания.

У камня в Сквере героев жители Краматорска зажгли свечи, возложили цветы, а священнослужители провели совместный молебен.

Алла и Александр не сдерживают слез. В день обстрела супруги были дома. Из окна видели, как разрывались снаряды.

«Когда вышли – увидели весь ужас. Видели воронки, видели побитые осколками здания. И мы не хотим, чтоб это когда-нибудь еще раз повторилось», – вспоминает Александр.

В этом году в сквере начнется строительство часовни в память о жертвах боевых действий.

Источник: ТК «Донбасс»