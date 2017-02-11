Сделать первый шаг и сказать слово «мама». Маленькая Айсель борется с тяжелым недугом (Видео). Главная

Сделать первый шаг и сказать слово «мама». У полуторагодовалой Айсель из Новотроицкого тяжелая форма гидроцефалии. Делать операцию местные врачи не рискуют. А поддерживающее лечение мама-одиночка оплатить не в состоянии.

На руках у Лейлы маленькая дочь никогда не плачет. Но и улыбается крайне редко. С рождения Айсель словно кукла – живет без эмоций.

Малышка появилась на свет раньше срока в критическом состоянии. Врачи разводили руками, а мать отчаялась. Айсель спасли. Но анализы показали: в голове скапливается жидкость. Внешне малышка выглядит здоровой, но ее развитие почти сразу после рождения остановилось.

«Детский педиатр, невропатолог детский они мне все говорили: ни в коем разе нигде ничего мы вмешиваться не будем это только к очень хорошим специалистам, в частную какую-нибудь клинику. В Киеве», – рассказывает Лейла, мама Айсель.

Но такое жизненно важное лечение молодая мама откладывает. Дочь растит в одиночку. Из доходов – только социальные выплаты. Иногда помогает бабушка.

Единственное, в чем женщины уверены – в гуманитарной помощи Рината Ахметова. Продукты первой необходимости просто спасают.

Гуманитарный штаб уже третий год выдает наборы выживания мирным жителям в более чем 500 населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения.

Лейла очень хочет вернуться домой – там у нее была хорошая работа. Но главные мечты, связаны с дочерью. Для женщины ее здоровье – бесценно.

Источник: ТК «Донбасс»