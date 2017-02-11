Участники блокады неподконтрольного Донбасса заблокировали магистраль Ясиноватая-Константиновка. Главная

Участники блокады неподконтрольных территорий Донбасса заблокировали магистраль Ясиноватая-Константиновка. Об этом сообщается на странице штаба блокады в Facebook.

Сообщается, что блокада осуществляется в районе станции Фенольная.

«Штаб блокады при поддержке Добровольческого движения ОУН только что заблокировал основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма Ясиноватая-Константиновка. Блокада осуществляется на участке возле станции Фенольная. В настоящее время ведутся инженерные работы и обустройство местности», – сказано в сообщении.

Кроме того, в штабе заявили, что блокада не будет распространяться на предприятия с подконтрольной Украине территории. Также участники блокады пообещали пропускать электропоезд.

«Во избежание возможных манипуляций, Штаб официально заявляет, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории. А также электропоезд от станции Фенольная до Константиновки будет иметь свободный путь к месту своего назначения», – сообщили участники блокады.

Фото: страница штаба блокады в Facebook

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