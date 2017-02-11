Я честно говорю людям, что у меня нет права восстанавливать их дома, – губернатор Донецкой области. Главная

В Донецкой области продолжается работа по восстановлению инфраструктуры и жилья, пострадавших в ходе военных действий. Однако в этом направлении много проблем. Об этом в интервью газете «Тиждень» сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Работы продолжаются. Накануне нового года было восстановлено городов в Славянске, также еще один мост через Северский Донец. Большинство объектов коммунальной и государственной собственности уже восстановлены. К сожалению, все нормальные проектные институты остались в Донецке. В Краматорске, по сути, есть только одна проектная организация, и та работает на Россию. Поэтому наши проекты делают Днепр, Харьков, Киев. Подрядчики работают разные: как местные, так и из других областей. И с ними тоже проблема. Ибо трудно подобрать такого, который предложил бы оптимальные цены и качество. Есть такие, которые дают будто низкую цену. К сожалению, у нас принято обращать внимание на цену, а о качестве уже не думают. В Ильиновке у нас такой выиграл подряд на реконструкцию старой школы, но там качество работ ужасная. Ему половину всего придется переделывать», – рассказал Жебривский.

При этом большие проблемы с восстановлением частного жилья – такие работа за бюджетные средства проводить запрещено. «В объекты коммунальной и государственной собственности мы вправе вкладывать деньги и восстанавливать их. Финансировать частное жилье нам запрещает закон. Можем только оказывать материальную помощь отдельным пострадавшим лицам. Но вопрос восстановления домов не урегулирован. Я честно говорю людям, что у меня нет законного права восстанавливать их дома», – сказал губернатор.

Читайте также: