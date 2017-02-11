Ситуация в пунктах пропуска 11 февраля. Главная

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Ситуация в пунктах пропуска 11 февраля

11.02.17 08:47 dnews.dn.ua Новости 21

Ситуация в пунктах пропуска 11 февраля

Сегодня утром, 11 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 18,5 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:

  • «Майорское» – 4610 человек и 735 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 4250 человек и 1060 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 4245 человек и 1070 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 2390 человек и 625 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 3000 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 70/120;
  • «Марьинка» – 150/150;
  • «Новотроицкое» – 30/30;
  • «Гнутово» – 150/20.

Фото: vchasnoua.com

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