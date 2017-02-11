Ситуация в пунктах пропуска 11 февраля. Главная

Сегодня утром, 11 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 18,5 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 4610 человек и 735 транспортных средств;

«Марьинка» – 4250 человек и 1060 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 4245 человек и 1070 транспортных средств;

«Гнутово» – 2390 человек и 625 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 3000 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 70/120;

«Марьинка» – 150/150;

«Новотроицкое» – 30/30;

«Гнутово» – 150/20.

Фото: vchasnoua.com