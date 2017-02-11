Минские договоренности убивает небольшая группка людей, – гендиректор ММК им. Ильича о блокаде Донбасса. Главная

Блокирование железнодорожного сообщения на Донбассе вбивает клин в Минские договоренности. Об этом на своей странице в Facebook пишет генеральный директор ПАО «ММК им. Ильича» Юрий Зинченко, комментируя блокаду неподконтрольного Донбасса.

«Именно невыполнение "Минска" со стороны России является основанием для Запада пролонгировать санкции против РФ. Теперь северный сосед вполне может поставить вопрос о логичности этих санкций – мы тоже нарушаем "Минск". А кто мы? Договоренности убивает небольшая группка людей. На местном уровне губернатор области Жебривский и органы правопорядка во главе с генералом Аброськиным пытаются остановить это беззаконие», – отмечает Зинченко.

Юрий Зинченко также акцентирует внимание на том, что сложившаяся ситуация небезопасна не только для Донбасса, но и других регионов Украины.

«Фактически, из-за блокады под угрозой находится не только и не столько прифронтовой Мариуполь. И Центральная Украина вскоре оценит "гениальность" плана блокировщиков. В тот момент, когда не будет угля на Приднепровской и Трипольской ТЭЦ. Интересно, в Киеве это понимают? Ведь столица одна из первых столкнется с энергетическими проблемами. Не хочу повторять тезисы о том, что блокада фактически играет на руку противоборствующей стороне, так как уничтожает базис государства – ее экономику. Энергетики и металлурги взывают о помощи. Что будет с рабочими местами, теплом в домах украинцев, валютной выручкой для поддержания курса гривны? Что происходит, где государство, за что мы платим налоги?», – пишет Зинченко.

Фото: Facebook Юрия Зинченко

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