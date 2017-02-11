Покорение высоты. Переселенка из Донецка открыла в Одессе скалодром. Главная

Среди скалолазов и спелеологов в родном Донецке Ольга Гуз заслужила уважение. Еще бы, ведь эта хрупкая женщина могла и по ледяной горе взобраться на самую вершину, и пройти неизведанную пещеру. Дончанка всегда интересовалась спортом и туризмом. И за многие годы в этом деле «обросла» заслуженными регалиями: мастер спорта по ледолазанию, кандидат в мастера спорта по альпинизму и скалолазанию, член сборной Украины по ледолазанию, инструктор по альпинизму.

«В школе я с третьего класса занималась туризмом – ездила в разные уголки Украины. Ходила в походы в Крым и Карпаты. Там я полюбила горы и поэтому вскоре заинтересовалась не только туризмом, но и спелеологией и альпинизмом», – вспоминает 34-летняя собеседница.

Что касается образования, то оно у Ольги совсем не спортивное: она окончила Харьковский национальный экономический университет по специальности «Информационные управляющие системы и технологии». Однако увлечение свое не оставила и работала в Донецке инструктором-спелеологом, водила туристов в походы по пещерам, а также менеджером в экипировочном центре. Кроме того, Гуз была ответственным секретарем в Донецкой областной федерации альпинизма и скалолазания, а в 2013 году Ольга даже заняла третье место на Чемпионате мира по ледолазанию.

Тогда же у Ольги появилась возможность стать первой украинкой, взошедшей на Эверест. Во второй половине 2013 года альпинистка вместе с донецкой командой готовилась к восхождению на Памир – тренировались на пике Корженевской. А в 2015 году донецкая команда собиралась покорить высочайшую вершину планеты Эверест. «Даже когда вершину покорили спортсмены из Советского Союза, в команде у них были только альпинистки из России», – отметила Ольга.

Но мечта так и осталась мечтой. На Донбасс пришла война. И спортсменка с семьей была вынуждена покинуть свой дом и искать убежище в мирных регионах. Городом для новой жизни стала Одесса. Здесь и появился на свет сын. «В Одессу приехала летом 2014 года, чтобы спокойно родить ребенка. Перед переездом выбирала между Одессой, Харьковом и Киевом. Победила Одесса по двум причинам: я и моя старшая дочь очень любим этот город и к тому же тут сдавали квартиру на сезон. Ведь я планировала остаться до конца сентября, а потом возвращаться домой, чтобы продолжить работать. Но лето прошло, наступила осень, и нам стало понятно, что возвращаться некуда», – вспоминает она.

И тогда Ольга начала планировать свою жизнь уже в Южной Пальмире. Переселенка намеривалась и тут продолжать заниматься любимым делом, однако открыть свой бизнес оказалось не так легко. Из-за трудностей с поиском подходящей работы Гуз стала больше времени уделять волонтерской деятельности. «Я волонтер группы «Корпорация монстров» Екатерины Ножевниковой. Эта организация помогает переселенцам, которые не успели оформить регулярные выплаты от государства. А также родителям с маленькими детьми, некоторым инвалидам, инсулинзависимым и детям-сиротам. Год назад так получилось, что у меня оказалась куча ненужной ни мне, ни знакомым посуды. Я отдала ее им. Так я там и оказалась. Занимаюсь сортировкой вещей, выдачей памперсов. У нас была база по продуктам, я создала базу по подгузникам, помогали мамам с маленькими детками. Либо устраивала пожить. Вообще всяким занималась», – рассказала она.

К слову, когда Ольга пришла в «Корпорацию монстров», прошел практически месяц с тех пор как они начали заниматься проблемами переселенцев. Так что можно сказать, что наша землячка была задействована в этой волонтерской организации практически с момента ее основания. «Помогать я начала еще перед родами, потом вернулась к девочкам помогать дальше, когда сыну не было еще двух недель», – добавила Гуз.

Тогда же Ольга узнала о различных проектах помощи вынужденным переселенцам, в рамках которых можно было бы посещать лекции о предпринимательстве и получить поддержку на реализацию своего бизнес-проекта. Конечно же, Ольга мечтала о скалодроме. В это время как раз стартовал набор в бизнес-инкубатор «Новый отсчет», который проходил в Impact Hub Odessa при поддержке Международного фонда «Возрождение». Эта программа помогает предпринимателям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, остаться на плаву, а новичкам – открыть свое дело. Ольга в течение двух месяцев обучалась у лучших бизнес-тренеров, а потом написала бизнес-план. У нашей землячки все вышло: она получила финансирование на реализацию своей мечты!

3 сентября прошлого года мечта стала явью: в главном корпусе Одесской национальной академии связи имени А.С. Попова был открыт скалодром. На новой площадке занимаются не только студенческие и коммерческие группы, но и те, кто не может себе этого позволить, например, дети с физическими и психологическими особенностями, дети-переселенцы, а также из многодетных и малообеспеченных семей. «Скалолазание – это спорт для всех. Он помогает держать организм в тонусе и учит преодолевать себя, свои страхи и лень. Хочу научить детей не зазнаваться, быть сильным и помогать слабым. Дети, у которых есть проблемы со здоровьем, благодаря скалолазанию раскрепощаются, чувствуют себя не такими особенными, учатся преодолевать трудности и заботиться о себе», – перечислила Гуз.

Домой возвращаться она не собирается. Говорит, что у людей, которые там остались, меняется менталитет. «После войны придется очень долго восстанавливать город и менталитет. Не знаю, смогу ли жить в городе, который раньше был миллионником, а теперь большая его часть – это руины. Не готова туда вернуться. Несмотря на мой позитивный настрой по жизни, бывают и печальные моменты. Хочется иногда забиться в темный уголок. Но смотрю на детей и понимаю, что у меня нет выбора. Они очень сильно мотивируют. Хочу, чтобы мои дети стали на ноги, ходили в кружки, занимались. Я двигаюсь вперед благодаря заботе о других. Не помогать я не могу. У меня еще с детства было прозвище – мать Тереза. Спорт очень сильно закаляет. Ты начинаешь понимать: либо все, либо ничего», – поделилась собеседница.

Анна Курцановская