Алена Лукьянчук: «Потерянные» дети. Главная

На востоке нашей страны не стихают военные действия. И многие уже научились жить в состоянии войны, в постоянном напряжении.

Конечно, сложно говорить о безопасности с людьми, которые третий год живут в небезопасной обстановке и уже привыкли к этому. Находясь в таком состоянии длительное время, начинают меняться образ мышления и ход физиологических процессов. Поддержание высокого уровня стресса в течение долгого времени ведет к хронической неспособности человека справляться с различными превратностями жизни.

Как известно, многие люди продолжают оставаться на территории войны, несмотря на опасность. И часто в социальных сетях можно наблюдать споры, возникающие между волонтерами и блогерами: если, к примеру, родители не могут покинуть зону военных действий, то почему нельзя принять решение за них и вывезти детей. Понятно, что желание вывезти детей из обстреливаемой Авдеевки, даже разлучив с родителями, возникает из хороших побуждений. Но не все так однозначно как кажется…

Обратимся к истории.

Вторая мировая война разрушила мирную жизнь тысяч семей. В Европе множество детей лишились родителей и воспитывались в различных учреждениях, многие дети были эвакуированы без семей. Конечно, в целом, о них заботились, тем не менее, многие из них выросли социально дезадаптивными подростками. Пытаясь объяснить этот факт, британский психиатр Джон Боулби выдвинул гипотезу о том, что эти дети в критической фазе развития упустили то, что он назвал привязанностью. Боулби считал, что привязанность – эволюционная адаптивная стратегия формирования надежной подпитывающей связи между матерью и ее младенцем. Этот ранний опыт не только защищает беспомощное дитя, но и обеспечивает необходимый фундамент для механизмов психологической адаптации, которые в будущем станут справляться с проблемами. Без этой надежной привязанности в самом начале жизни ребенок вырастет психологически неполным.

Все родители могут вспомнить, что примерно с шестимесячного возраста малыши выказывают сильное беспокойство при физической разлуке с матерью; это состояние характеризуется слезами и стрессом, о чем свидетельствует рост уровня кортизола и у младенца, и у матери. Позже, когда они вновь соединяются, этот уровень возвращается к норме.

В ходе исследования, напоминающего первоначальные опыты Боулби, финские ученые проследили судьбу 282 детей, эвакуированных во время Второй мировой войны. Цель исследования – проверить, как повлияла изоляция от родителей на характер их реакции на стресс несколько десятилетий спустя. У тех, кто в раннем детстве вынужден был расстаться с родителями, десятилетия спустя наблюдалась повышенная кортизоловая реактивность в стресс-тестах. Результат указывает на то, что пережитое в детстве навсегда изменило их физиологию. Чем старше был ребенок на момент эвакуации, тем более устойчивой была его психика во взрослом возрасте.

Также неоднозначные результаты были получены в ходе исследования детей, вывезенных из Финляндии в Швецию. «Результаты масштабного исследования демонстрируют, что большинству финских детей нравилось в Швеции, а новые семьи обычно казались детям душевными и безопасными.

Дети, которых отвозили в другие страны, не говорили, что ощущали депрессию, в отличие от детей, которые остались в Финляндии. Однако их социально-экономическое положение и уровень образования уже во взрослом возрасте уступают аналогичным показателям детей, которые остались на время войны в Финляндии», – сообщает автор исследования, психолог Сесилия Хейлала.

Дети, вывезенные из страны, мучились сомнениями – «неужели я был таким плохим ребенком, что меня отправили в другую страну», переживали чувство безродности и недоверия. Эти переживания, ухудшающие качество жизни, исследователь называет «синдромом ребенка военного времени».

В целом есть много исследований, подтверждающих, что разлука с родителем является гораздо большей травмой для ребенка, чем война. И я думаю что, прежде всего надо спросить у любого родителя – разлучался ли он со своими родителями в детстве, и как он это переживал. Потому что, рассуждая о безопасности детей, важно понимать, что семья – самое главное, что есть у каждого ребенка, и только она защищает от всех бед.

Алена Лукьянчук

Фото: livekuban.ru