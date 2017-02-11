Украина вернет Донбасс в 2018 году, – Грымчак. Главная

Украина восстановит контроль над временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей в ближайший год-полтора. Об этом, как пишет «Интерфакс-Украина», заявил советник министра временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире «Эспрессо ТВ».

«Мы считаем, что в ближайшее время, за год-полтора, мы вернем эту территорию. Ближайшие год-полтора содержание этой территории станет чрезвычайно дорогим для Российской Федерации», – сказал Грымчак.

Кроме того, Грымчак сообщил, Украина делает все, чтобы вернуть людей с неподконтрольных территорий в культурную, финансовую и другие сферы Украины.