Сводка из зоны АТО за 10 февраля: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки вооруженные формирования противника 63 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь среди украинских силовиков нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное. В районе Красногоровки противник обстреливал позиции украинских военных из РСЗО БМ-21 Град, танков и минометов различных калибров.

На донецком направлении из 120-мм минометов формирования противника обстреливали Авдеевку, Невельское, Опытное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Новгородское, Невельское, Луганское и Зайцево. По позициям сил АТО в районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого вели огонь снайперы.

На луганском направлении из 120-мм минометов противник обстреливал Крымское, а Новозвановку – из гранатометов и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявили, что «с 18:00 до 01:00 украинская сторона обстреливала поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка и территорию промзоны вблизи Ясиноватой из танковых орудий, артиллерийских калибрами 152 и 122 мм, а также минометов калибрами 82 и 120 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 15 раз обстреляли позиции "народной милиции ЛНР". Позиции в районе села Калиново были пять раз обстреляны с направлений Троицкое и Новозвановка из АГС и стрелкового оружия. С направления села Крымское украинские силовики обстреливали районы сел Сокольники, Фрунзе и Смелое из АГС и стрелкового оружия. Под обстрел также попали позиции в районах сел Логвиново, Калиновка, Нижнее Лозовое, Крутая Гора, Санжаровка, Лозовое и Логвиново. Киевские силовики применяли 82 мм минометы, зенитные установки 32-2, вооружение БМП-1, АГС и стрелковое оружие».