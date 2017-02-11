Ночью Красногоровка попала под обстрел. Есть разрушения (Фото). Главная

Ночью Красногоровка попала под обстрел. Об этом сообщил председатель Красногоровской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук. В комментарии «Громадського радіо» он отметил, что представители незаконных вооруженных формирований вели огонь из 120 и 82 мм минометов.

Отмечается, что разрушениям подверглись частные, многоэтажные дома, перебита линия электропередач. Сейчас работают ремонтные бригады. К вечеру обещают починить энергоснабжение в городе, сообщил Олег Ливанчук.

Жители Красногоровки сообщают, что снаряды упали на улице Парижской Коммуны. В частности, попало в огород дома №81, также снаряд прилетел во двор дома №87; попало и в хозяйственные постройки 71-го дома, у 75-го дома – попало в дерево.

По предварительной информации пострадавших нет.

Фото: Facebook Олега Ливанчука