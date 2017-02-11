Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 320 тыс. случаев нарушения «режима тишины» на Донбассе в 2016 году (Инфографика). Главная

В 2016 году наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в зоне АТО на Донбассе свыше 320 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. Такие данные содержатся в инфографике, которая опубликована на странице миссии в Facebook.

Также сообщается, что в минувшем году СММ ОБСЕ было опубликовано 340 оперативных и ежедневных отчетов.

Проведено 26956 патрулирований, зафиксировано 3099 случаев размещения вооружения с нарушением линий отвода, которые были согласованы в Минске.

Также зафиксировано 1950 случаев ограничения свободы передвижения, с которыми столкнулись наблюдатели СММ.

Инфографика: Facebook СММ ОБСЕ. Фото: focus.ua