Если блокаду Донбасса не закрыть за неделю, придется уголь покупать в России, – гендиректор «Запорожстали». Новости

От торговой блокады Донбасса в первую очередь выиграет Россия, у которой Украина будет вынуждена закупать уголь. Такое мнение выразил генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма.

«Из-за блокады украинские энергетики испытывают огромный дефицит угля. А что такое энергетика для каждого из нас? Это основа, хребет, на котором находится все: начиная от промышленности и заканчивая ежедневными потребностями граждан Украины. Это работа меткомбинатов, швейных фабрик, магазинов, электротранспорта. Если эта проблема не будет решена в течение недели, то энергосистема окажется на грани коллапса и нас ждут веерные отключения», – заявил он.

По словам Шурма, уголь можно закупить в Южной Африке или Австралии, но его транспортировка займет, как минимум, 3 месяца. Гендиректор отметил, что в таком случае Украине придется покупать уголь у России.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов.

Источник: MRPL.city

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