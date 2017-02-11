В 2016 году задолженность украинцев за услуги ЖКХ выросла более чем в 2 раза. Главная

За минувший год общая сумма задолженности населения Украины за оплату услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 млрд грн, то есть более чем в два раза, сообщает ZN.UA.

Отмечается, что на сегодня долг населения по услугам ЖКХ перевалил за 23 млрд грн.

«На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение - 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий – 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение – 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов – 0,4 млрд, за электроэнергию - 3,3 млрд грн. Итого – 23,4 млрд долгов. Конечно, эта сумма возникла не за год, но только за 2016-й "накопилось" 12,5 миллиардов, т.е. задолженность выросла более чем вдвое», – говорится в статье.

В то же время, по итогам первого полугодия 2016 года, государство из-за неадекватных норм потребления и субсидий «переплатило» за газ 11 млрд грн.