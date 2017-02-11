Эксперт о необходимости для Украины транша МВФ: В конце концов, есть золотовалютные резервы. Главная

Ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд (МВФ), – рассчитывает провести заседание Совета директоров по Украине в ближайшее время. Ранее министр соцполитики Андрей Рева сообщал, что одно из требований фонда – повышение пенсионного возраста для украинцев. Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб уверен, даже если Украина не получит транш в ближайшее время, никаких серьезных последствий для экономики страны не будет. Об этом пишет «Сегодня.ua».

«Для долгосрочного развития экономики страны и проведения реформ, и техническая поддержка МВФ, и деньги этой организации, безусловно, важны. Однако, с учетом восстановления, которое началось в прошлом году, экономика отошла от края пропасти, на котором оказалась в 2014-15 годах, и задержка с траншем катастрофой не будет. В конце концов, есть золотовалютные резервы, которые превышают 15,5 млрд долларов. С учетом наличия этой подушки безопасности, вопрос, когда Украина получит транш, условно говоря, через неделю, или через месяц, остро не стоит», – уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что Совет директоров Международного валютного фонда не планирует в ближайшую неделю рассматривать вопрос выделения Украине четвертого кредитного транша. Об этом свидетельствует расписание заседаний, опубликованное на сайте МВФ.

Так в расписании указано ближайшее заседание на 17 февраля. Указано, что в этот день пройдут консультации с правительством Мальты и постпрограммный мониторинг экономики Португалии. При этом вопрос предоставления Украине четверного транша в графике заседаний отсутствует.