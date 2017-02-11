Жадана задержали в Минске. Обвиняют в причастности к терроризму. Главная

Украинского писателя Сергея Жадана задержали в Минске задержали в Беларуси по подозрению в «о причастности к террористической деятельности». Об этом сегодня, 11 января, Сергей Жадан написал на своей странице в Facebook.

«Около двух часов ночи ко мне в гостиничный номер нагрянул милицейский патруль – серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли. Позвонили к КГБ. Там им посоветовали ехать в другое отделение, Ленинское. В Ленинском снова пробивали по базе», – сообщил писатель.

В итоге, выяснилось, что Жадану с 2015 года запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой «из-за причастности к террористической деятельности».

Поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь, и на Казахстан.

«И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно. Ночевать пришлось в камере. Утром долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок», – добавил Сергей Жадан.

«Ему поставили штамп в паспорт о невъезд. Отпустили. Сегодня должен вернуться в Харьков. Он принимал участие в поэтическом фестивале и сегодня еще продолжает принимать участие и будет выступать», – сказала супруга писателя Ирина Куницына в комментарии «Громадському радіо».

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