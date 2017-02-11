ХК «Донбасс» снабдил «Галицких львов» клюшками. Новости

Во Львовской области в городе Новояворовск стартовал третий этап Карпатской Молодежной Хоккейной Лиги – лидером и хозяином которого является украинский клуб «Галицкие львы». ХК «Донбасс» оказал поддержку молодежной команде «Галицкие львы», сформированную из хоккеистов 2001-2002 годов рождения, подарив им комплект клюшек. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Президент донецкого клуба Борис Колесников подчеркнул, что участие в Карпатской Молодежной Лиге важно для развития всего украинского хоккея, однако приоритетным направлением является создание внутреннего первенства страны по всем возрастам.

Напомним, что ранее ХК «Донбасс» оказал поддержку запорожской школе хоккея, предоставив комплекты хоккейной экипировки в виде клюшек и шлемов. И в дальнейшем будет помогать хоккейным школам Украины.

Отметим, что в настоящее время в Дружковке (Донецкая обл.) на базе Ледовой арены «Альтаир» функционирует самая многочисленная Ледовая школа в Украине. Команды ДЮСШ ХК «Донбасс» становились победителями не только внутренних чемпионатов и турниров, но и уже успели заявить о себе на международной арене, завоевывая золотые медали в соревнованиях Беларуси.