Участники АТО теперь уходят на пенсию в 55 лет. Закон вступил в силу. Новости

Право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, а женщинами – 50 лет, получают военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения, при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, пишет «ЛІГА. Закон».

Такое же право получают участники боевых действий в составе добровольческих формирований, которые были включены в состав ВСУ, Министерство внутренних дел, Национальной гвардии и других образованных, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО.

Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родителям вышеупомянутых категорий граждан (которые погибли или пропали без вести, умерли вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО или обеспечения ее проведения) также предоставляется право на назначение досрочной пенсии по возрасту.