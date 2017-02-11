Дефицит Пенсионного фонда – 145 млрд грн. Погашать будем через увеличение тарифов, – министр Рева. Главная

Пенсионная реформа рассчитана на перспективу. Она имеет целью установить правила, по которым люди, которые сейчас начинают работать, пойдут на пенсию через 30-35 лет. Эти правила должны быть неизменными, простыми и понятными каждому гражданину Украины, чтобы он мог сам принимать решения. Каждый должен понимать, что его будущая пенсия – это его ответственность. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«В Союзе было так, что человек должен работать, ни о чем не думать, а потом наступал период социального обеспечения. Сегодня ситуация изменилась. Мы переходим от системы социального обеспечения к системе социального страхования. Этот новый принцип формирования пенсии будет состоять в простой формуле: ты получаешь столько, сколько ты вложил. Чем больше вложил, тем больше получаешь», – сказал Рева.

Министр отметил, что этот принцип в Украине ввели в конце 90-х годов, но на практике он не был реализован. Возникла «уравниловка» и дефицит Пенсионного фонда. «Подходов к решению проблем дефицита только два: или увеличиваете количество тех, кто платит, или уменьшаете количество тех, кто получает. Например, в Германии количество пенсионеров также растет, поскольку люди живут долго. Но там не увеличивают налоговое давление на работающее население. Они повышают тот возраст, после которого начинаются выплаты, таким образом, сокращается количество людей, для которых требуются выплаты. Сейчас этот возраст в Германии – 67 лет», – пояснил Рева.

Он уточнил, что продолжается работа по реформированию пенсионной системы. Но пенсионную реформу не провели в 2016 году, потому что не хватило ресурса. «При дефиците в 145 млрд грн найти дополнительные 40 млрд очень трудно. Поэтому нам нужно было создать новый бюджет на 2017 год, повысить стандарты, повысить минимальную заработную плату, а потом уже переходить к реформе. Эта логика была правильной», – подчеркнул Рева.

Он сообщил, что в плане изыскания средств Украина использовала опыт Польши. «Кстати, о тарифах. Как-то Лешек Бальцерович, который является советником украинского правительства, сказал мне, что в Польше в 1989 году так же не было денег на социальные выплаты. Но правительство приняло решение повышать тарифы, они поднялись до максимального уровня, а правительство направило все свои силы на борьбу с бедностью и экономический рост. Мы отпустили тарифы в апреле прошлого года и начали работать на увеличение социальных стандартов. Сейчас это отрицательное соотношение, так было и в Польше в 1989 году. Но это меняется», – сказал министр.

Рева уточнил, что доходы местных бюджетов за январь 2017 выросли на 60%, доходы государственного бюджета – на 40%, доходы Пенсионного фонда – на 20%, то есть на 1,2 млрд грн. «Это значит, что у нас появляется ресурс для решения следующего вопроса, а именно – проблемы неравенства пенсионного обеспечения», – констатировал министр.

Также он рассказал, что государство будет бороться с дефицитом за счет детенизации бизнеса. «Мы можем добиться роста бюджета не только за счет роста экономики на условные 2% в год, но и за счет детенизации. Если мы детинизуем хотя бы 10%, то получим весь необходимый ресурс даже без экономического скачка. У нас 47 тыс. руководителей частных предприятий по состоянию на 1 декабря 2016 года декларировали зарплату на уровне 1450 грн. Это директора предприятий! В то же время на 39% в течение 2016 выросло количество приобретенных новых автомобилей», – отметил Рева.

Также министр напомнил, что в 2016 году государство снизило Единый социальный взнос с 38% до 22%. Но малый и крупный бизнес не поднял после этого заработные платы работникам, даже почувствовав уменьшение налогового давления. «Дефицит пенсионного фонда в 2015 году был 80 млрд, а в 2016 году стал 145 млрд после снижения ставки ЕСВ. Так кому мы отдали эти 65 млрд? Бизнесу. И где они оказались? В карманах тех, кому сделали преференцию. Поэтому в этом году было принято решение о повышении минималки, чтобы повысить уровень доходов тех людей, кто жил за чертой бедности. И, как показывает январь, деньги нашлись. Хотя какой стоял шум о непомерном налоговом бремени! А какое же оно непомерное? За три года цены выросли на 204%, белая зарплата – на 57%, минималка – на 19%. То есть темпы роста минимальной заработной платы в 3 раза ниже, чем официальная статистика. Мы подняли минималку вдвое но все равно не догнали уровень роста средней заработной платы», – констатировал Рева.

Министр напомнил, что за месяц провели 750 проверок но еще ни разу не применили штрафную санкцию в 320 тыс. грн. Поэтому сейчас платят и честные, и нечестные, потому что боятся штрафа. «И есть уже законопроект об отмене действующей штрафной санкции и возвращения санкции в 1500 грн. Конечно, с такими штрафами можно будет и дальше не платить. Тот, кто сейчас выступает с такими идеями – защищает теневиков и ту ситуацию, которая сложилась за эти 25 лет и разрушает нашу страну», – уточнил он.

В отношении Украины проблема заключается не только в выводе из тени бизнеса, в работе с работодателями. «Многие люди вообще работают нелегально, работают на себя, не имеют работодателя, а имеют заказчика. Дело в том, что ЕСВ (единый социальный взнос) – это не налог. Это – ваша ответственность и ваше будущее. Принцип солидарной [пенсионной] системы заключается в солидарности поколений. Старшее поколение уже отработало, и теперь мы работаем, чтобы содержать наших родителей. Когда мы выйдем на пенсию – наши дети должны будут содержать нас», – сказал министр.

По материалам «Громадського радіо»

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