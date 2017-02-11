Украина и Турция готовы ездить друг к другу по внутренним паспортам. Главная

Украина и Турция предварительно договорились разрешить своим гражданам путешествовать в странах друг друга по внутренним паспортам. Сейчас же между Украиной и Турцией действует безвизовый режим. Об этом 10 февраля сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Таким образом страны хотят увеличить число посещений и количество туристов. Чавушоглу также отметил, что количество украинских туристов в Турции увеличилось на 50% в прошлом году. Кроме того, он отметил, что Турция была рада принять у себя более миллиона украинцев.

Главы МИДов в ходе встречи рассмотрели все аспекты двусторонних отношений и обсудили новые возможности сотрудничества.

Чавушоглу оценил как успешные пробный беспаспортный режим, организованный на поездки в Турцию в украинских аэропортах. Он объявил, что такие же пробы будут организованы в аэропортах Турции.

«Мы также стремимся увеличить объем торговли между Турцией и Украиной», – сказал министр Чавушоглу, подчеркнув, что при этом необходимо дальнейшее укрепление двусторонних отношений между двумя странами.

Источник: Daily Sabah