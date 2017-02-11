Как рассчитать свою пенсию. Формула от министра Ревы. Новости

Пенсионный возраст будет повышен не сейчас, а когда будут исчерпаны все иные пути минимизации дефицита Пенсионного фонда. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«Кто такие МВФ? Это очень важный кредитор, который дает средства под низкий процент. Если с вами работает МВФ, с вами будут работать и другие. Но МВФ не дает деньги просто так, а спрашивает, что делает страна для того, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть кредит. 2 года назад дыра была в "Нафтогазе". Второй проблемой была дотация угольной промышленности, но она исчезла в связи с боевыми действиями на востоке. Третья проблема – дефицит Пенсионного фонда (в 2016 году – 145 млрд грн, в 2015 году – 80 слрд грн, – прим.). МВФ предлагает классический инструментарий решения проблемы. Это условные меры, которые можно применить в Германии, но их же предлагают применить в Чили или в Украине. Но условия везде разные», – сказал министр.

«Тот, кто не платил Единый социальный взнос (ЕСВ), от повышения пенсионного возраста до 60 лет никак свое поведение не изменит. Этот человек как не платил, так и не будет платить. Но для 10,5 млн людей правила игры меняются. Мы говорим им, что будем теперь платить пенсию в 63 года. Как это повлияет на людей? Почувствуют они справедливость? Самую мобильную часть плательщиков это наоборот разозлит, и стимулирует уйти в тень и вообще ничего не платить», – уверен Рева.

В этой связи МВФ предлагает найти альтернативу. «Мы сделали расчеты ситуации и передали в МВФ. Там не поверили, мы четыре раза проверяли цифры. Но цифры корректны. При той модели, которую мы предлагаем, дефицит Пенсионного фонда мы преодолеем до 2024 года. Нам снова сказали: "Повышайте пенсионный возраст! Все повышают, и вы повышайте!". И тогда мы поняли, что это чисто политическое требование, поскольку рядом с Украиной есть и другие страны, которые рассчитывают на денежную помощь и повышают пенсионный возраст. Но если нам позволят применить нашу модель, то и другие захотят это сделать», – констатировал министр.

При этом Рева не исключает, что когда будут исчерпаны все возможности наполнения Пенсионного фонда, придется повышать пенсионный возраст. «Я не могу отрицать, что такое возможно. Но не сегодня. Сегодня мы рассчитываем сократить дефицит Пенсионного фонда тем путем, который мы предлагаем».

Рева пояснил формулу расчета пенсии, по его словам, это «на самом деле очень легко». По состоянию на 1 января минимальная пенсия – 1247 грн, минимальная зарплата – 3200 грн.

1247 грн нужно умножить на 12 месяцев, получается 14 964, и умножаем на актуарный возраст, то есть средний срок жизни пенсионера. «В среднем мужчины после достижения пенсионного возраста живут 16 лет, а женщины – 20 лет. Итак, актуарный возраст в среднем – 18 лет. За этот период человек может получить 269 352 грн», – пояснил министр.

1247 х 12 х 18 = 269 352 грн.

«Теперь, давайте посмотрим, сколько лет должно пройти, чтобы человек заработал эту пенсию. С минимальной зарплаты 3200 грн мы высчитываем ЕСВ 22% – это 704 гривны, их умножаем на 12 месяцев и получаем 8448 грн. Теперь это надо умножить на 30 лет трудового стажа для женщин и это будет 253 440 грн, у мужчины стаж 35 лет – 295 680 грн. Так что теперь мы видим, что работая 35 лет на минималку, мы зарабатываем на минимальную пенсию», – констатировал Рева.

704 х 12 х 30 = 253 440 грн (для женщин)

704 х 12 х 35 = 295 680 грн (для мужчин)

«Сейчас цифра 3200 грн, а если бы минимальная заработная плата была бы меньше, то этот разрыв в расчетах был бы больше. Например, в 2016 году по состоянию на 1 января минимальная пенсия была 1074 грн, а минимальная заработная плата составляла 1378 грн. Давайте считать. 1074 мы умножаем на 12 месяцев и на актуарный возраст 18 лет, получаем сумму 231 984 грн. Теперь 1378 грн мы умножаем на 22%, это 303 грн 16 коп. Их мы умножаем на 12 месяцев и на 30 лет, получается 109 137 грн 60 коп. Для мужчин это будет 127327 грн 20 коп. В этих суммах и кроется дефицит пенсионного фонда. То есть люди, которые платили ЕСВ с минимальной заработной платы, не зарабатывали даже половины минимальной пенсии. Сейчас между этими цифрами уже существует определенная корреляция. Мы выровняли соотношение», – сказал министр.

По материалам «Громадського радіо»

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