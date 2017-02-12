168 переселенцев выселяют из-под Киева из-за долгов и дорогой земли пансионата «Джерело». Главная

168 переселенцев из Донбасса и Крыма находятся под угрозой выселения из пансионата «Джерело» в Пуще-Водице под Киевом. Об этом рассказал представитель инициативной группы переселенцев Александр Лазуренко.

Переселенцы заселились в пансионат в июне 2014 года. «Мы и другие, кто там есть, приехали именно в Киев, многие из нас обратились к майдановцам, они смогли нас туда заселить. Переселенцев заселяли как в Межигорье, так и сюда», – пояснил Лазуренко.

Киевская городская государственная администрация в октябре 2014 года предоставила жителям соответствующие справки, их по данному адресу зарегистрировало Управление труда и социальной защиты населения. «Мы считали, что имеем абсолютно законные основания там жить. Пока не появился один владелец [пансионата], потом – второй, третий», – продолжил Лазуренко.

Кто является владельцем пансионата, по словам переселенцев, стало известно в конце лета 2016 года. «Два года сведений не было, он о себе не заявлял. Появлялась еще какая-то девушка от "Гелиоса", но невозможно было разобрать, что там написано, настоящие ли печати. "Гелиос" – условный владелец пансионата. Когда возникла угроза выселения, мы начинали с того, что обратились в Генпрокуратуру. Нам ответили из 5-й прокуратуры Киева, что уже открыто производство, видимо, там есть проблемы, как мы поняли. Мы знаем, что комплекс был в свое время доведен до банкротства, чтобы выкупить его за копейки», – рассказал представитель инициативной группы.

Он также сообщил, что владельцы настаивают, чтобы переселенцы до 1 марта покинули заведение.

Потом появилось объявление, что с 1 марта в пансионате начинаются ремонтные работы, поэтому он будет обесточен. Но переселенцы оставлять «Джерело» не собираются.

«На собрании 5 февраля мы приняли решение, обратились к президенту, Кабмину, администрации – всюду. Но все возвращается на уровень Оболонской районной администрации Киева. Мы предупредили, что никуда не уйдем, пока власть не выполнит свой долг, закон, принятый 20 октября 2014 года о переселенцах, а также постановление Кабмина от 17 декабря 2015 года, предусматривающий обеспечение переселенцев жильем, которое недостроенное ил заброшенное на территории Киева и Киевской области», – пояснил Лазуренко.

При этом власть Киева предлагала варианты расселения в Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Запорожской областях и на Западной Украине. Но, по словам Лазуренко, «это были фейковые адреса и телефоны. Мы звонили, а люди говорили нам: мы вас не ждем».

«На доверительном уровне в администрации мы получали ответ: понимаете, все равно вас в Киеве никто не ждет. Вы здесь никому не нужны. Если мы предоставим вам жилье, представьте, сколько подобных сюда приедет. В то же время, мы нашли десятки брошенных зданий: пансионаты, санатории, трех- и четырехэтажные дома, в которые мы могли бы волей власти переселиться. Мы бы вкладывали туда деньги и жили», – продолжил переселенец.

Лазуренко также сообщил, что жители оплачивали коммунальные услуги в пансионате, но по тарифам для населения. Хотя сам пансионат оплачивает коммуналку по промышленным тарифам, в результате чего за эти годы образовался большой долг. «К сожалению, власть за это время не сделала ничего, чтобы перевести и не создавался такой долг», – сказал Лазуренко.

При этом не все переселенцы оплачивали коммуналку, и они в частном порядке задолжали 20 тыс. грн. «Это вообще смешные суммы. Меньше 1000 грн за комнату. Но многие люди выехали, долг висит, хотя есть люди, которые платили бы – только пустите», – пояснил переселенец.

Но владельцы готовы закрыть глаза на долг и даже предлагали выплатить каждому по 6 тыс. грн, лишь бы переселенцы выехали.

В теплое время года в пансионате проживало около 200 переселенцев. «Сейчас часть уехала, часть зимует в теплом месте, потому что здесь не отапливается и постоянно выбивает свет, дети болеют. Поэтому мы на грани выживания», – констатировал Лазуренко.

Сама площадь пансионата составляет около 3,2 гектара. «Земля там достаточно дорога. Видимо, нужно не столько помещение, сколько она», – резюмировал переселенец.

По материалам «Громадського радіо»

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