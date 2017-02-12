Блокада – это преступление относительно закона, – Тарута. Новости

От блокады железнодорожных путей на Донбассе могут пострадать предприятия на подконтрольной украинской власти территории, в том числе, в Мариуполе. Об этом в ходе посещения Приазовского государственного технического университета в Мариуполе заявил внефракционный народный депутат, бывший губернатор Донецкой области (со 2 марта по 10 октября 2014 года) Сергей Тарута.

«Блокада – это преступление относительно закона. Сейчас могут сильно пострадать предприятия как на оккупированной территории, так и не на оккупированной, в том числе в Мариуполе. Есть внешние враги, о которых мы знаем, но есть и внутренние враги, которые дестабилизируют ситуацию», – сообщил Тарута.

По его мнению, некоторые депутаты блокируют железную дорогу в целях пиара, не учитывая, что из-за их действий могут быть остановлены заводы, в частности, в Мариуполе, и начнутся веерные отключения электроэнергии по всей Украине.

«Более того, они извращают факты, говорят, что борются с финансированием терроризма, не говоря правду украинскому населению, что деньги от реализации продукции предприятий, которые находятся на оккупированной территории и работают в рамках существующих правил, поступают в банковскую систему Украины», – подчеркнул народный депутат.

Тарута отметил, что предприятия, с которыми торгует Украина, работают в рамках правил, которые утверждены Советом национальной безопасности и Кабинетом министров.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов.