Задержание Жадана в Минске. Позиция МИД Украины. Новости

Украинский писатель Сергей Жадан должен покинуть территорию Беларуси в течение трех суток. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщила первый секретарь посольства Украины в Беларуси Мария Гуцало в эфире телеканала «112.Украина».

«Сегодня ночью, в 2:00, в минской гостинице "Юбилейная" был задержан наш украинский писатель Сергей Жадан, который прибыл по приглашению белорусских писателей для участия в поэтическом фестивале, который начал свою работу вчера. Ночью вошли представители правоохранительных органов Республики Беларусь и его забрали в районное отделение милиции. Телефон при этом у него забрали, и поэтому он не имел возможности связаться с посольством Украины, и только утром, когда его отпустили, нам стало известно о его задержании. Сергею Жадану поставили штамп в паспорте о том, что ему запрещен въезд в Республику Беларусь. Было также сообщено о том, что в течение трех суток он должен покинуть территорию Беларуси. Посольство связалось с Сергеем Жаданом, мы услышали от него детали задержания. Хочу также сказать, что между Республикой Беларусь и Россией действует соглашение о взаимном признании и порядок исполнения решений об отказе во въезде на территорию государств-участников этой сделки, то есть на территорию Беларуси и на территорию России», – сказала Гуцало.

Она также сообщила, что посольство Украины в Беларуси уже направило ноту в МИД Беларуси с тем, чтобы получить официальный ответ о причинах задержания писателя.

«Сейчас Сергей Жадан находится в Минске, мы находимся с ним на постоянном контакте, и вечером он едет в Киев», – добавила она.

Как сообщалось ранее, украинского поэта Сергея Жадана задержали в столице Беларуси в ночь на 11 февраля, после пояснили причину – Жадану с 2015 года запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой «из-за причастности к террористической деятельности». Поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь, и на Казахстан.

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