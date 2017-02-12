В Авдеевке нет украинского ТВ. Вечерами жители вынуждены смотреть телеканалы России и «ДНР». Новости

Сегодня жители Авдеевки из-за нехватки украинских каналов и газет каждый вечер садятся за просмотр телеканалов «ДНР», с десяток российских программ и несколько радиостанций «ДНР». И ни одной украинской прессы, украинского телеканала. Поэтому полиция Донецкой области специально для авдеевцев начала выпускать спецвыпуск газеты «Полиция Донетчины». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Сейчас в прифронтовой Авдеевке тишина. Люди по-немногу оправляются от обстрелов и работают над восстановлением своих домов. В пунктах полиции, которые в круглосуточном режиме оказывают всестороннюю помощь авдеевцам, людно – сюда привезли дрова, которые полицейские раздают всем желающим. Выстроилась очередь и за очередным спецвыпуском полицейской газеты, который только что доставили из Мариуполя. Это единственное украинское издание, которое распространяется среди населения», – говорится в сообщении.

Часть украинской прессы правоохранители оставили в пунктах полиции, которые сейчас работают как штабы, другие экземпляры – доставляют во время превентивных мероприятий. Первыми получили свежий номер жители старой части города.

«Здесь информационный голод. Мы выпустили спецвыпуск газеты специально для жителей Авдеевки, чтобы люди имели объективную и полную информацию о ситуации в городе, о том, куда можно обратиться за помощью, чтобы понимали, что здесь происходит», – отметил начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Очень хочется, чтобы нам сделали украинское телевидение. Дома у нас цифровое телевидение, но там работают только российские каналы и каналы "ДНР". Кому это нужно? Всю информацию, которую мы имеем, нам передают ребята, за что им большое спасибо. Это все, что нам поступает из Украины», – рассказывает Татьяна Кондачкан.

Ранее женщина жила в Грузии, но из-за боевых действий была вынуждена уехать в Донецк, а потом по тем же причинам оказалась в Авдеевке. Война настигла ее и здесь, но Татьяна не теряет оптимизма. «Сердцем я украинка. Это моя вторая Родина», – признается она.

Сейчас в Авдеевке продолжают нести службу около 120 правоохранителей. Кроме своих прямых обязанностей по обеспечению правопорядка и раскрытию преступлений, они оказывают поддержку населению – кому доставить дрова, кому выдать гуманитарку, а некоторых просто выслушать.

Фото отдела коммуникации полиции Донецкой области