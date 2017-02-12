При Донецкой облгосадминистрации хотят создать рабочую группу из сторонников и противников блокады Донбасса. Новости

11 февраля на вече в Краматорске представители общественности выступили против торговой блокады неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщает Департамент информационной и внутренней политики Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Более сотни политиков, общественных активистов и жителей Краматорска осудили деятельность групп, которые блокируют перемещение угля с оккупированных территорий. Они предлагают перевести так называемую блокаду в политическое и юридическое русло, при этом освободив железнодорожные ветки сообщения», – отмечается в сообщении.

В частности, активисты Владимир Сидоренко и Светлана Рудь предложили создать при Общественном совете ДонОВГА рабочую группу, которая бы объединяла как сторонников блокады, так и ее противников для поиска оптимального пути решения кризисной ситуации.

«От непрерывной поставки угля на Краматорскую ТЭЦ и Славянскую ТЭС зависит вопрос непрерывного обеспечения этих и окрестных городов электроэнергией и поддержки тепла в многоэтажных домах Краматорска. Запасов угля на этих электростанциях осталось примерно на неделю работы, затем начнутся веерные отключения, а это затронет как горожан, так и промышленные объекты, которые не смогут функционировать должным образом», – заявил народный депутат Максим Ефимов.

Также он сообщил, что в рамках своих полномочий будет переносить диалог с «блокировщиками» в юридическую плоскость и выносить вопрос на рассмотрение правительства. Ранее председатель ДонОВГА Павел Жебривский заявил, что во время диалога с лидерами блокады предложил им перенести их борьбу в Кабмин и инициировать изменения в законодательстве.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов.

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