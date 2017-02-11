Покидая Марьинку, жители оставляли собак… на голодную смерть (Фото, Видео). Новости

Жительница Марьинки (Донецкая обл.) Лариса Цыбульник рассказала, как умирали заброшенные собаки в прифронтовом городе. По ее словам, некоторые из жителей, покидая город, оставили собак на цепи. Животные умирали от голода, жажды и страха, передает «Радио Свобода».

Лариса показывает собаку по кличке Пират. Говорит, они ее нашли года три назад – кто-то хотел его отравить и Ларисе удалось спасти собаке жизнь.

Всего у нее проживает 17 животных, на их кормление уходит около 3 тыс. грн.

Еще одну собаку по кличке Жук нашли в Курахово:

«Наверное, из машины выбросили, с перебитой лапкой была», – рассказывает женщина.

Лариса отмечает, что неизвестные ставят ловушки, чтобы отлавливать животных.

По ее словам, собаки агрессивно реагируют на людей с палками, ветками и автоматами.

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